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18 كلية بالفيوم تشارك في جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية 2025

الاجتماع، فيتو
الاجتماع، فيتو

 عقدت جامعة الفيوم الاجتماع الأول لسفراء جائزة جامعة الفيوم للتميز الداخلي 2025 بكليات الجامعة المختلفة، ويشارك فيها 18 كلية، ضمن مشاركة جامعة الفيوم لأول مرة في جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية لعام 2025.

 رأس الاجتماع الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، رئيس إدارة الجوائز الداخلية بجامعة الفيوم.

 

أول مرة بجامعة الفيوم

 وقال رئيس إدارة الجوائز الداخلية بجامعة الفيوم، إن الجامعة أنضمت لمنظومة التميز الداخلي للمرة الأولى، وتهدف إلى تفعيل منظومة التميز المؤسسي وتعميم التجربة وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التميز الداخلي في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، والجائزة الداخلية تعد بدورها إلزامية ومؤهلة لترشح الكليات للمنافسة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

 

عدد الكليات المشاركة

 وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه سيتم تدريب جميع سفراء الكليات ونوابهم بواسطة مدربين معتمدين من جائزة مصر للتميز الحكومي، لتقديم  سبل الدعم الفني اللازم للكليات لاستكمال مراحل التقدم للجائزة والتي سيشارك فيها 18 كلية بالجامعة.

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وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمراحل التقدم لجائزة جامعة الفيوم للتميز الداخلي والجدول الزمني المخصص للتقدم إلى الجائزة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والعمل وفق معايير دقيقة لضمان تحقيق أعلى النتائج في منافسات الجوائز، وشرح معايير التقييم وآلية التقديم، وارتباطها بمحاور استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية.

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