حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيرسي تاو

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل، بشأن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، بعد إعلان رحيله عن فريق قطر القطري بنهاية الموسم الحالي.

وكان نادي قطر أعلن يوم 5 يونيو الحالي رحيل بيرسي تاو بعد 6 أشهر فقط من ضمه، قادما من النادي الأهلي.

وكشفت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، إلى أنه حتى الآن، لم يحدث أي تواصل رسمي بين نادي الزمالك ووكلاء بيرسي تاو، رغم حاجة الفريق الأبيض لتدعيم مركز الجناح.

وأضافت الصحيفة أن بيرسي تاو الذي لعب 3 سنوات ونصف في النادي الأهلي، قد يكون خيارًا مثاليًا لتدعيم الغريم التقليدي، ولكن بشرط قدرة الزمالك على توفير قيمة عقده خاصة أنه كان يتقاضى راتبا كبيرا في الأهلي ونادي قطر.

وتابعت الصحيفة أن الزمالك لا يزال يعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي ويمر بمرحلة إعادة ترتيب أولوياته، وأنه في حال فشل الزمالك أو أي فريق في دفع راتب بيرسي تاو فسيبقى في منطقة الخليج.

فيما قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن لجنة التخطيط تستهدف ضم 3 صفقات من بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويسعى نادي الزمالك لإبرام صفقات قوية أملا في العودة لمنصات تتويج البطولات الكبرى في الموسم الجديد.

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط تستهدف ضم ثلاثي بيراميدز محمود صابر، محمود زلاكا، محمد رضا بوبو في ظل عدم حاجة الفريق السماوي لخدمات الثلاثي بعد عودتهم من الإعارة.

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك أزمة بدأت تلوح في الأفق داخل لجنة التخطيط، بسبب تمسك أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة، بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي، بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

ميدو يرى أن أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة، ويمكنه إضافة قوة كبيرة لمركز حراسة المرمى في الزمالك، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض الحراس الحاليين.

انقسام داخل الإدارة بشأن القرار

في المقابل، يرفض بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك عودة أبو جبل، مستندين إلى أن الحارس رحل عن النادي في وقت سابق بطريقة أثارت الجدل، وأن الجماهير لم تنسَ ما حدث، بالإضافة إلى وجود بدائل داخل الفريق يمكن الاعتماد عليها.

مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة

وترى بعض الأصوات داخل الزمالك أن إعادة أبو جبل في هذا التوقيت قد تؤدي إلى انقسام في غرفة الملابس، وتعيد أجواء التوتر، وهو ما لا يحتاجه الفريق حاليًا في ظل الاستعداد للموسم الجديد.

قرار نهائي خلال أيام

من المتوقع أن تُحسم هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بموافقة الإدارة على رأي ميدو، أو بالتمسك بالرفض النهائي لعودة الحارس الدولي السابق.

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