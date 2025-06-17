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رياضة

أعضاء مجلس الزمالك يطالبون بتقليص مهام المدير الرياضي المنتظر

جون إدوارد، فيتو
جون إدوارد، فيتو

طالب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بتقليص مهام جون إدوارد المدير الرياضي المنتظر في القلعة البيضاء. 

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تولي جون إدوارد مهمة المدير الرياضي للقلعة البيضاء. 

جون إدوارد المدير الرياضي المحتمل لنادي الزمالك 

وعلمت “فيتو” أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، غاضبون من تولى جون إدوارد زمام أمور كرة القدم في النادي وأن يصبح هو المسئول الأول والأخير عن قطاع كرة القدم بما فيها التعاقدات. 

ويريد بعض أعضاء المجلس تقليص دور جون إدوارد إلى أن يثبت أنه جدير بهذه المهمة على أقل تقدير. 

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك أزمة بدأت تلوح في الأفق داخل لجنة التخطيط، بسبب تمسك أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة، بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي، بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

 ميدو يرى أن أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة، ويمكنه إضافة قوة كبيرة لمركز حراسة المرمى في الزمالك، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض الحراس الحاليين.

انقسام داخل الإدارة بشأن القرار

في المقابل، يرفض بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك عودة أبو جبل، مستندين إلى أن الحارس رحل عن النادي في وقت سابق بطريقة أثارت الجدل، وأن الجماهير لم تنسَ ما حدث، بالإضافة إلى وجود بدائل داخل الفريق يمكن الاعتماد عليها.

مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة

وترى بعض الأصوات داخل الزمالك أن إعادة أبو جبل في هذا التوقيت قد تؤدي إلى انقسام في غرفة الملابس، وتعيد أجواء التوتر، وهو ما لا يحتاجه الفريق حاليًا في ظل الاستعداد للموسم الجديد.

قرار نهائي خلال أيام

من المتوقع أن تُحسم هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بموافقة الإدارة على رأي ميدو، أو بالتمسك بالرفض النهائي لعودة الحارس الدولي السابق.

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