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رياضة

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

بيرسي تاو
بيرسي تاو

خسر فريق  قطر القطري لقب كأس السوبر القطري الإماراتي لحساب النصر بعد الهزيمة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن منافسات بطولة  السوبر القطري الإماراتي. 

وتواجد في التشكيل الأساسي لفريق قطر القطري بيرسي تاو المنضم حديثا لصفوف الفريق من النادي الأهلي وأحمد عبد القادر المعار من المارد الأحمر. 

تشكيل قطر القطري أمام النصر 

وجمع كأس السوبر بين نادي قطر وصيف بطولة كأس الأمير للموسم الماضي 2023- 2024، ونادي النصر وصيف كأس رئيس دولة الإمارات.

وجاءت هذه المواجهة ضمن النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي.

يُذكر أن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، تقام بمشاركة 8 أندية، 4 فرق قطرية، 4 فرق إماراتية، تتنافس فيما بينها على 4 بطولات، درع التحدي، درع السوبر، كأس التحدي، كأس السوبر.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت تتويج شباب الأهلي الإماراتي بدرع السوبر بعد تغلبه على الدحيل بنتيجة (2-1)، بينما فاز العربي بكأس السوبر بعد تفوقه على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.

 

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