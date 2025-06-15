الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

بالأرقام، ما قدمه ميسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

ميسي أمام الأهلي
ميسي أمام الأهلي

تعادل النادي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمونديال كأس العالم للأندية.

أرقام ليونيل ميسي ضد الأهلي

وجاءت أرقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام النادي الأهلي على النحو التالي..
4 تسديدات
1 كرة ارتطمت بالقائم مرة
3 مراوغات ناجحة

76 لمسة

2 تمريرة طويلة
 2 تمريرة مفتاحية
 1 فرصة محققة صنعها
 8 التحامات ناجحة

وعزز الأهلي رقما سلبيا نادرا للأرجنتيني  ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في آخر 3 سنوات.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، يعد التعادل السلبي بين إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، ثالث مباراة دون أهداف تشهدها الفرق التي لعب لها ليونيل ميسي في آخر 108 مباريات كأساسي منذ فبراير 2022.

 ميسي يفشل في اختراق حصون الأهلي

وفشل ميسي في اختراق حصون الأهلي، إذ نجح لاعبو الفريق الأحمر وحارس مرماهم محمد الشناوي في إحباط البرغوث طوال 90 دقيقة.

ويتواجد الأهلي وإنتر ميامي ضمن المجموعة الأولى في مونديال الأندية، إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي بالميراس وبورتو في الساعات الأولى من غدٍ الإثنين، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.

بينما يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس، الخميس المقبل، في الجولة الثانية بدور المجموعات في مونديال الأندية.

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