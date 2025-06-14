السبت 14 يونيو 2025
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رياضة

جلسة تصوير لـ مرموش بقميص مانشستر سيتي قبل مونديال الأندية

مرموش
مرموش

 خضع عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لجلسة تصوير بقمصان فريقه الإنجليزي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

جلسة تصوير لعمر مرموش 

 وخاض مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش أول تدريباته في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي يخوض أول تدريباته

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 وصلت بعثة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

 

وتقدَّم البعثة النجم المصري عمر مرموش، جناح الفريق، والذي خطف الأنظار الموسم المنصرم بأدائه اللافت وأهدافه الحاسمة، ليصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الوداد الرياضي المغربي، في افتتاح مبارياته بدور الـ32، وسط ترقّب جماهيري كبير لهذه القمة الإفريقية الأوروبية.

ويخوض السيتي في ميامي، تحضيرًا لبداية قوية في البطولة التي يطمح للتتويج بها للمرة الثانية تواليًا.

 

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النجم المصري عمر مرموش الولايات المتحده الامريكيه الوداد الرياضي المصري عمر مرموش

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