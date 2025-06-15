الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

كأس العالم للأندية، بيكهام يعلق على مستوى الأهلي أمام إنتر ميامي

الأهلي وإنتر ميامي،
الأهلي وإنتر ميامي، فيتو

كأس العالم للأندية، علق ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، على تعادل فريقه أمام الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.

وقال “بيكهام”: “تفاجئت بمستوى الأهلي أمام إنتر ميامي، لقد كان فريقا قويا ومنظما، ولم أكن أعلن أن هناك فريق أفريقي بهذه القوة”.

وأكمل: “الأهلي كان أقرب للفوز، وجماهيره كانت رائعة وكان تأثيرها ملحوظا رغم إننا نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا”.

تعادل الأهلي وإنتر ميامي

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية لأول مرة بنظام موسّع، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، على نفس نظام كأس العالم للمنتخبات.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وفي تلك المجموعة، سوف يلتقي فريق بورتو البرتغالي ضد بالميراس البرازيلي، على أرضية ملعب "ميتلايف"، في إطار مباريات الجولة ذاتها، في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

1- إنتر ميامي - نقطة (مباراة).

2- الأهلي - نقطة (مباراة).

3- بورتو - بدون نقاط.

4- بالميراس - بدون نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

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