الثلاثاء 17 يونيو 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

2000 جنيه للمصري و125 دولار للأجنبي، الثقافة تحدد أسعار ترخيص وعرض نسخ الأفلام والمسرحيات

وزير الثقافة الدكتور
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 131 تابع (أ)، الصادر في 16 يونية 2025، قرار وزارة الثقافة رقم 259 لسنة 2025، بشأن تحديد أسعار ترخيص وعرض نسخ الأفلام والمسرحيات المصرية والأجنبية.
-وجاء في قرار وزارة الثقافة "يستبدل بالبنود (4، 5، 12، 14) الواردة بالمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 900 لسنة 2019، المشار إليه البنود الآتية بعد:
4 - ترخيص بالعرض للنسخة من الفيلم السينمائى أو التليفزيونى:
(أ) المصرى الطويل- (2000) جنيه للنسخة الأولى، (100) جنيه عن كل نسخة لاحقة.
(ب) الأجنبى الطويل- ما يعادل (300) دولار للنسخة الأولى وفقًا لسعر صرف البنك المركزى يوم تقديم الطلب وما يعادل (10) دولارات عن كل نسخة لاحقة.
(ج) المصرى التسجيلى القصير والذى لا يزيد عرضه على (45) دقيقة عرض تجارى، (1000) جنيه للنسخة الأولى، (50) جنيهًا على كل نسخة لاحقة.
(د) الأجنبى التسجيلى القصير، والذى لا يزيد عرضه على (45) دقيقة عرض تجارى، ما يعادل (60) دولارًا للنسخة الأولى، وفقًا لسعر صرف البنك المركزى يوم تقديم الطلب و(10٪) من قيمة الرسم عن كل نسخة لاحقة.
5 - ترخيص بالعرض للنسخة من (مقدمة) الفيلم السينمائى أو التليفزيونى:
(أ) المصرى (1000) جنيه للنسخة الأولى، (20) جنيهًا لكل نسخة لاحقة.
(ب) الأجنبى، ما يعادل (125) دولارًا للنسخة الأولى، وفقا لسعر صرف البنك المركزى يوم تقديم الطلب، (30) جنيهًا عن كل نسخة لاحقة.


12- (أ) ترخيص لفكرة مسرحية (1000) جنيه.
(ب) ترخيص بالنص المسرحى (1000) جنيه.
(ج) ترخيص بعرض المسرحية (1000) جنيه.
(د) ترخيص بتصوير المسرحية أو الحفل الغنائى أو حفل المنوعات على شريط سينمائى أو فيديو أو ما يماثلها (3000) جنيه. 
 

 

 

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