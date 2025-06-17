وزير الثقافة يكرم قامات فنية ويوجه بتغيير اسم "المعرض العام" إلى "معرض مصر" (صور)

شهد مساء الأحد، 15 يونيو 2025، افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من المعرض العام، الذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية تحت عنوان "من الدهشة.. إلى الفن". وقد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفعاليات بقصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة إيمان أسامة، القوميسير العام للمعرض، ولفيف من الفنانين وأعضاء لجان الاختيار.

أعرب وزير الثقافة، خلال الافتتاح، عن فخره بهذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن المعرض العام يُمثل أحد أبرز التقاليد الثقافية التي تُجسد حيوية وتنوع الحركة التشكيلية المصرية، وتعكس قدرة الفنان المصري على تحويل الدهشة إلى رؤية معاصرة. وكشف الدكتور هنو عن توجيه بتغيير اسم "المعرض العام" ليصبح "معرض مصر" بدءًا من الدورة السادسة والأربعين، وذلك ليعكس الهوية الوطنية ويعزز مكانته محليًا ودوليًا.

وأكد وزير الثقافة على حرص الوزارة على دعم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في الحفاظ على حيوية المشهد الإبداعي وتعزيز التفاعل بين الأجيال الفنية المختلفة. وأشاد بمستوى الأعمال المشاركة، التي تعكس عمق التجربة التشكيلية المصرية، مُثمنًا مشاركة الفنانين المصريين في الخارج كإضافة نوعية للمشهد الفني المحلي. وأوضح أن تكريم الرموز الفنية في هذه الدورة يُجسد تقدير الدولة لعطائهم الفني والإنساني.

في لفتة تقديرية، كرّم وزير الثقافة عددًا من الرموز الفنية البارزة. شمل التكريم ثمانية فنانين من جيل الثلاثينيات، وهم: أحمد مرسي، وجورج بهجوري، وزينب السجيني، وحسن عبد الفتاح، ومحيي الدين حسين، وعبد الغفار شديد، وعلي نبيل وهبة، ورباب نمر، تقديرًا لإسهاماتهم المؤثرة والراسخة في مسيرة الفن التشكيلي المصري.

كما امتد التكريم ليشمل أسماء 12 فنانًا رحلوا عن عالمنا منذ الدورة الماضية، إحياءً لذكراهم وتخليدًا لعطائهم الفني الخالد. وتضم القائمة: محفوظ صليب، وكمال خليفة، وإبراهيم عبد المغني، وممدوح الكوك، وفاهان تلبيان، وحلمي التوني، ونبيل متولي، وإيهاب لطفي، وياسر رستم، وخالد فاروق، ومصطفى الفقي، وعصمت داوستاشي.

ولم يغفل التكريم تقدير جهود من تولوا مهمة "قوميسير" المعرض العام في دورات سابقة، وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34)، ومحمد طلعت (قوميسير الدورة 37)، وسامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44). كما تم تكريم الفنانة إيمان أسامة، القوميسير العام للدورة الحالية، تثمينًا لما بذلته من جهد في إخراج هذه الدورة بشكل متميز.

واستعرض المعرض تجارب عدد من الفنانين المصريين الذين حققوا نجاحًا في الخارج، ضمن قائمة ضيوف الشرف، وهم: الفنان جمال عز والفنان سامح الطويل، بهدف إثراء المشهد التشكيلي المصري بالتجارب الدولية المعاصرة

من جانبه، صرح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن الوصول إلى الدورة الخامسة والأربعين يمثل لحظة تأمل وتخطيط مبكر للاحتفال باليوبيل الذهبي بعد خمس دورات قادمة. وأشار إلى أن هذه الدورة تميزت بالاحتفاء برواد الفن التشكيلي، وتوثيق المشهد الراهن عبر دراسات نقدية، بالإضافة إلى برنامج ثقافي موازٍ يُثري الحدث.

وأكدت الفنانة إيمان أسامة، القوميسير العام للمعرض، أن المعرض العام يواصل في دورته الحالية أداء دوره التاريخي في دعم الحركة التشكيلية المصرية، على الرغم مما شهده العالم من تحديات. وأشارت إلى أن الأعمال المشاركة تعبّر عن نبض حيّ وحقيقي للتجربة الفنية المصري

يُذكر أن هذه الدورة تشهد مشاركة 326 فنانًا، يعرضون 420 عملًا فنيًا في مجالات متنوعة تشمل التصوير، الرسم، الحفر، النحت، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، الكمبيوتر جرافيك، التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي (برفورمانس)، الفن التفاعلي، والفيديو آرت. وتستمر فعاليات المعرض حتى 15 يوليو 2025، بقصر الفنون وقاعة الباب في ساحة دار الأوبرا المصرية.

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