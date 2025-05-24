عرض فيلمي "طنين" و"فرقة الأمل" بمركز الثقافة السينمائية في هذا الموعد

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم السوداني “طنين” وفيلم “فرقة الأمل” للمخرج محمد فاوي وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مايو الجاري.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها المخرج زهير عبد الكريم الأمين العام ومؤسس إتحاد الفنانين السودانيين بمصر، وذلك بحضور المخرج محمد فاوي وأبطال وصناع الفيلمين.

فيلم طنين

الفيلم السوداني القصير “طنين” هو العمل الأول للمخرج محمد فاوي وشارك الفيلم بمهرجان الفيلم الإفريقي في نيويورك وكان الفيلم قد شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.في الدورة ٤٤.

“طنين” فيلم سوداني للمخرج محمد فاوي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم، زهرة منصور.

وتدور أحداثه المأخوذة عن قصة حقيقية حول أم مريضة تراقب ابنها وابنتها وهما يواجهان مأساتها وواقعهم الجديد بينما تسوء حالتها الصحية.

فيلم فرقة الأمل

والفيلم الوثائقى “فرقة الأمل” للمخرج محمد فاوي يتناول ويوثق تجربة حقيقية لأول فرقة استعراضية للفتيات من قبيلة البجا بشرق السودان. وهو فيلم ناطق بلغة البداويت البجاوية ومترجم بالعربية والانجليزية.

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