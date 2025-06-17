قصور الثقافة تواصل برنامج “مصر جميلة” لاكتشاف وتنمية المواهب بأبوسمبل

تواصلت فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، لاكتشاف ودعم الموهوبين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

تضمنت فعاليات البرنامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية بحضور الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، حيث شهدت إقامة ورشة جدارية، بإشراف الفنان شادى قطامش لرسم جدارية على الحائط باستخدام الألوان الجميلة المناسبة للبيئة النوبية.

وشهدت الفاعليات ورشة الفنون الشعبية، حيث قام المدرب محمود حجى، بالتدريب على رقصة الكف النوبى، باستخدام حركات السوكى السريع والهولى، وكيفية الصقفة أثناء الرقصة، وحركة الهوكى وهى رقصة شبابية بطريقة استعراضية تمثل التراث النوبى، ويقوم الشباب برقصة الكف بالافراح النوبية خاصة مدينة امبركاب، يرتدون الجلباب الابيض، ويستخدم فيها الدفوف، والايقاعات النوبية، والة الطنبورة.

ورشة لتعليم فن المكرمية

ونفذت ورشة لتعليم فن المكرمية مع المدربة جيهان مبروك، استخدمت فيها خيوطا الصوف، لعمل شنط بالكروشية، وشنط بالمكرمية.

وقامت بشرح كيف يمكن قراءة البترون، والفرق بين خيوط الصوف ومنها المصرى، الصينى، التركى، وأيهما أفضل لعمل منتج مميز وعيوب كل منها، والتعرف على الابر وأرقامها المناسبة لكل خيط، وقامت بتدريبهم على غرزة البداية، السلسلة، الحشو، العمود بلفة، العمود بلفتين، ورمزهم أثناء قراءة البترون، وقام المتدربين بعمل عينات من هذه الغرز، والبدء لعمل الشنط.

وعبرت ملك يحيى عن سعادتها باشتراكها بالورشة لتعلم التطريز، وتعلمها لبعض الخرز، لأنها تحب فن الكروشيه، وتريد عمل منتج مميز لدخول سوق العمل.

ورشة لصناعة الحلي والإكسسوارات

وشهد البرنامج أيضا ورشة لصناعة الحلي والإكسسوارات، دربت خلالها الفنانة سعاد المهدي المشاركين على استخدام أدوات مثل خيط السنارة، وقفل السلاسل، وقصافة الإكسسوارات، إلى جانب الحلقات الصغيرة وسلاسل المعدن، لصناعة منتجات فنية من السلاسل والأساور والحلي اليدوية، والتدريب على البرم المتكرر مع الكسر، والبرم العادى مع الخرز، وعمل السلسلة من المرمر والدلاية، والعقد، والحلق استخدمت فيها أدوات مثل القصافة، والبرامه.

وقالت نور إسلام إحدى المتدربيات إنها تشكر قصور الثقافة على إقامة هذه الورش، واتاحة الفرصة لها لتنمية مواهبتها، وتعلمت كيفية إستخدام الخرز لعمل اكسسور مثل العقد، والإسورة.

واستمرارا لفاعليات البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، قدم الموسيقار عبدالله رجال ورشة الموسيقى والغناء، قام بالتدريب على غناء بعض الأغانى التراثية من الزمن الجميل واغانى مثل نجاة ومحمد منير وأحمد منيب.

وقالت أسماء محمد: إن لديها منذ الصغر موهبة الغناء، وأحبت أن تنمى موهبتها من خلال الورشة، خاصة أن هذه أول مرة تنظم مثل هذة الورش بمدينة ابو سمبل وهناك مواهب تحتاج التدريب لتنميتها وتطويرها، لكى يشغلو وقت فراغهم خاصية أثناء الاجازة الصيفية.

ورشة المسرح

ومن المقرر استمرار تنفيذ الورش على مدار الأيام التالية، وتشمل أيضا ورشة المسرح للمخرجة سحر جروبى، الموزاييك والبوهو تدريب الفنانة فاطمة الزهراء.

تحدث المخرج محمد صابر عن دور الهيئة الفعال في اكتشاف ورعاية المواهب، حيث يتم تدشين مركز تنمية المواهب بابوسمبل في الموسيقي سوف يتم إنشاء فصل "لالة الطمبور والحرف البيئة".

يقدم البرنامج من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد، وفرع ثقافة أسوان.

ويقام على مدار خمسة أيام متتالية من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء، ضمن خطة تثقيفية متكاملة تهدف إلى صقل وتنمية الموهوبين من أبناء محافظة أسوان ومدينة أبوسمبل، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمبدعين والمدربين المتخصصين.

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