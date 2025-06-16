أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 131 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 131، الصادر في 16 يونية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، وقرار وزارة النقل.



-قرارات وزارة الداخلية، بشأن حرمان رويدة سليمان براوي شعث (فلسطينية الجنسية)، مواليد فلسطين 1964، من اكتساب الجنسية المصرية، تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية. وإبعاد أوزباكستاني الجنسية مواليد 1996 خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



وقرارى وزارة الداخلية بالأذن لكل من 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



-وقرار وزارة النقل رقم 257 لسنة 2025، بالترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بتشغيل وإدارة الرصيف البحرى الواقع بمنطقة خليج الزيت (يارد تصنيع) كميناء تخصصی بمنطقة خليج السويس بالبحر الأحمر وفقا للمنطقة المحددة بالإحداثيات.



ومدة الترخيص ثلاث سنوات تبدأ اعتبارًا من 1/ 4/ 2025 وتنتهى فى 31/ 3/ 2028، وتجدد بقرار من وزير النقل، على أن يجدد الترخيص سنويًا بمعرفة قطاع النقل البحرى واللوجستيات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد. ولا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به، كما يحظر التنازل عن الترخيص إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل، قطاع النقل البحرى واللوجستيات، للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل.





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