عرض "رصد خان" ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكندرية (صور)

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تقديم العرض المسرحي "رصد خان"، ضمن عروض شرائح المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

مسرحية رصد خان

"رصد خان" من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمود فيشر، ويناقش فكرة الجشع والطمع، محذرا من عواقبه الوخيمة على الإنسان والمجتمع، عبر سرد درامي مشوق داخل قصر الجد "ابن غانم"، الذي استغل سلطته لتحقيق مصالح شخصية، لينتهي به المطاف مقتولا بعد ارتكابه سلسلة من الجرائم بحثا عن كنز قارون المزعوم.

شارك في بطولة العرض عدد من الوجوه الشابة، من بينهم: عمرو أبو السعود، نور محسن، بسنت فتحي، محمد حموري، علي المصري، كريم عمارة، أمير زويل، ملك هشام، وعد هيثم، حبيبة محمد، نسرين مرسي، جورج هاني، فارس محمد، يوسف محمد، وشهد أحمد.

صمم الديكور والملابس رودينا عصام، الموسيقى شريف ياسر، تصميم الماكياج أمل شتا وحبيبة محمد، والإضاءة محمود أبو جميلة، كريوجراف أحمد عبد الرحمن، مساعدو الإخراج كل من مصطفى صديق، نور المصري، أحمد حمدي، حبيبة محمد، فارس الفقي، وحسن هارون، مخرجان منفذان رضوى الحاروني، ونور الشافعي.

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