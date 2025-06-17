لأول مرة بالإسماعيلية، اجتماع الأئمة الشهري يعقد مجلسا للصلاة على النبى (صور)

عقد فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لأئمة الأوقاف بإدارات أبو صوير والقصاصين والتل الكبير وذلك بحضور جميع المديرين والمفتشين بالإدارات المذكورة بقاعة مناسبات مسجد الشهداء الدوحة سابقا بالإسماعيلية.

عرض مستجدات العمل

وبدأ الاجتماع بعرض المستجدات على العمل الإداري والدعوي بالمساجد وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية على الاهتمام بالالتزام التام بتعمليات الوزارة خاصة فيما يخص الانضباط بالمساجد.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عقد محاضرة نوعية

قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بأداء محاضرة توعوية هامة للأئمة وذلك في إطار الاستفادة القصوي من الاجتماع الشهري لهم وتغير النمط الروتيني لنمط ذو فائده يساهم في توعية الأئمة بالقضايا الهامة خاصة الاجتماعية منها.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

نظرات الأزهرية فى رسائل حسن البنا

و تناولت المحاضرة والتي حملت عنوان (نظرات أزهرية في رسائل حسن البنا) والتي لاقت قبولا واستحسانا من الأئمة لأهمية الموضوع المطروح.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

كما استمع فضيلته إلى مناقشات الأئمة فيما يخص المحاضرة والأمور التي تستجد على الساحة الدعوية والإدارية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

عقد مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ثم اختتم اللقاء بمجلس للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبركا ومددا من نفحات الإيمان وحبا في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.