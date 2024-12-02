رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

أثار الإعلامي توفيق عكاشة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة غامضة وجهها لمتابعيه ورواد مواقع التواصل، وذلك بسؤاله عن وضع المياه في بحيرة طبرية.

رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير القلق

أثارت الرسالة الغامضة من توفيق عكاشة مخاوف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن التساؤل عن مياه بحيرة طبرية يستند إلى الإشارة لقرب يوم القيامة.



وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة، عبرمنصة "أكس"، تويتر سابقًا، عن بحيرة طبرية: "الأمور أصبحت واضحه كالشمس، ومن لا يرى وضوحها فهو صاحب نظر ضعيف، الجهلاء نظرهم ضعيف والمتفهمون نظرهم شديد ولكنهم منصرفون، فما هو وضع المياه فى بحيرة طبرية عليكم متابعته وإخبارى"

وفتحت رسالة توفيق عكاشة الغامضة باب التكهنات على مصرعيه لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض طالبه بتفسير هذه الرسالة، ومعنى السؤال عن بحيرة طبرية، فيما أشار آخرون إلى أن عكاشة يقصد بقرب نزول المسيح الدجال الذي سأل نفس السؤال للصحابة حيث ورد في الحديث قوله "أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب..."، وذلك في حديث المسيح الدجال الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه.

ربط بحيرة طبرية بحديث المسيح الدجال

علق أحد النشطاء على رسالة توفيق عكاشة الغامضة قائلًا: "لا يوجد شيء فى بحيرة طبرية.. البحيرة ولا جفت ولا حصل لها تغيير"

وقال أحد النشطاء: "ماذا تقصد بهذه التغريدة الغامضة، ممكن توضح أكثر.."

بينما رد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على رسالة توفيق عكاشة الغامضة، قائلين: "تقصد علامات الساعة، هل تقصد قرب خروج المسيح الدجال، الذي سأل أيضًا عن حال نخل بيسان في فلسطين إنها علامة من علامات الساعة.. بالفعل هناك أخبار عن بحيرة طبرية"

وعلق بعض نشطاء مواقع التواصل قائلين: "البحيرة بوضع جيد، ولن تجف إلا في عصر يأجوج ومأجوج فقط..."

بينما زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي، ردًا على رسالة توفيق عكاشة الغامضة، أن "الملحمة الكبرى علي الأبواب وقريبًا ظهور الدجال"

حديث بحيرة طبرية في السنة

وجاء في أحد الفتاوى ما يتعلق بحديث جفاف بحيرة طبرية، حيث أكد علماء السنة ما ورد في الحديث "... أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب..."، الذي سأله المسيح الدجال لبعض الصحابة الذين رأوه، حيث أشار العلماء إلى أن ذهاب ماء بحيرة طبرية يكون بعد موت الدجال حين يمر عليها أوائل يأجوج ومأجوج، فيشربون ما فيها.

مياه بحيرة طبرية، فيتو

جدير بالذكر أن تعتبر بحيرة طبريا بحيرة مياه عذبة تقع بين منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان في سوريا، على الجزء الشمالي من نهر الأردن، وبالرغم أهمية بحيرة طبريا، لكنها مهددة بالجفاف، ما يشكل خطر يواجه البحيرة، بسبب حالة الجفاف الشديد في الموارد المائية، التي تحيط بالبحيرة.

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