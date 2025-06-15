سلطنة عمان غاضبة

العدوان الإسرائيلي على إيران أغضب سلطنة عمان بشكل خاص، والسبب أنها شعرت إن أمريكا خدعتها.. فبينما رتبت لاستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم الأحد فإنها رتبت مع إسرائيل للقيام بهذا العدوان، فالإسرائيليون لم يقوموا بضرب إيران بدون موافقة أمريكا، بل وبمساعدتها ودعمها لوجستيا ومخابراتيا.



لقد تصورت سلطنة عمان أن أى عمل عسكرى إسرائيلي حتى بعد أن نبه ترامب أنه وشيك إلا أنه مؤجل إلى ما بعد الجولة السادسة للمفاوضات التى تحتضنها مسقط بين أمريكا وإيران، لكن ذلك لم يحدث، ولذلك صدمت عمان من الضربة الاسرائيلية ضد إيران وكأن أمريكا قد حرصت أن تأتى بعد انتهاء مهلة الشهرين التى منحها ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق يتعلق ببرنامجها النووى!



وإذا كان ترامب يتحدث أن انتهاء الحرب قريبا بين إسرائيل وإيران، وروسيا التى طلب ترامب وساطتها تتحدث عن استئناف المفاوضات الامريكية الإيرانية مجددا في القريب، فإن الوسيط العُماني يشعر بغصة في الحلق بسبب ما فعلته الادارة الامريكية حينما سمحت بضرب إيران إسرائيليا وساهمت في الضرب بشكل غير معلن وغير مباشر.

ولا شك أن ذلك سوف يترك تأثيره السلبى على الوساطة العمانية التى تعد مهمة جدا في المفاوضات المباشرة.. فهذه الوساطة كما تحتاج للثقة في الوسيط تحتاج أيضا لثقة الوسيط في طرفى المباحثات.



ولكن إذا تم استئناف المباحثات الأمريكية الايرانية مجددا كما يطمح كثيرون في ذلك فإن عمان سوف تبذل قصارى جهدها لنجاحها والتوصل إلى اتفاق نووي جديد لوقاية المنطقة والعالم كله من كثير من التداعيات الشديدة السوء والتى أهونها اندلاع موجة تضخم عالمية جيدة.

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