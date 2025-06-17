محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحي السلام

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحى السلام أول، والتي شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي التى تمت اقامتها بالتعاون مع المجتمع المدنى، والأعمال التى قام بها حى السلام أول لرفع كفاءة شارعي ٢٧، و٥٠، والتى شملت إعادة رصفهما ببلاط الانترلوك، ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارعين.

تطوير محيط موقف السلام الجديد

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لاماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط الموقف، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

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