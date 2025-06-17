محافظ القاهرة: زراعة 450 سطح عقار بالأسمرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نجاح تجربة زراعة أعلى أسطح ٣ عقارات بمدينة الأسمرات والتى تتم بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة فاروق الباز، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على أسطح ٤٥٠ عقارا أخرى بالأسمرات.



زراعة أسطح العقارات

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التى تدعمها المحافظة؛ لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادى واجتماعي على سكان الأسمرات، لافتا إلى أن زراعة الأسطح تعد استكمالًا للدور التنموى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وطالب محافظ القاهرة بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة قديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى لها.

المبادرة الرئاسية "معا.. بالوعي نحميها"

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، قد شهدا الاجتماع التنسيقي الأول لوضع الرؤية الشاملة للانشطة ومساهمات شركاء التنمية والجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية "معًا.. بالوعي نحميها" التى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

شهد الاجتماع د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، ومديرى مديريات الخدمات بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "معًا بالوعي نحميها"، وهى المبادرة التي تدعمها قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز وعي المرأة وتمكينها وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية؛ إيمانًا بأن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.

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