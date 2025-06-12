محافظ القاهرة يتفقد تطوير المنطقة الخديوية

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة، وممر بهلر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان، وعدد من قيادات المحافظة.

تحسين الصورة البصرية بوسط البلد

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة مع عدد من شاغلى عقارات وسط المدينة لاستطلاع رأى الشاغلين فيما تم من أعمال تطوير القاهرة الخديوية، والاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل مشاركتهم فى أعمال التطوير الجارية طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى.

مقترحات مشاركة المجتمع المدنى وشاغلى العقارات

كما بحث محافظ القاهرة مقترحات مشاركة المجتمع المدنى وشاغلى العقارات لاستدامة أعمال الصيانة والحفاظ على أنظمة النظافة والإنارة، مع السماح بممارسة الأنشطة الملائمة للمنطقة التراثية فقط، لاعادة المنطقة إلى رونقها القديم.

كما تناول اللقاء مناقشة تفعيل اتحاد للشاغلين، وانشاء حساب للانفاق على أعمال الصيانة لضمان استدامتها.

وكان قد عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور م. محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لمتابعة المقترحات التى أعدها جهاز التنسيق الحضارى لتطوير عدد من شوارع حى مصر الجديدة ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقانى – وإبراهيم باشا)، وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها.

شارك فى الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس حي مصر الجديدة،وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على الحفاظ على الطراز الحضارى والعمرانى والمعمارى لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستساعد فى القضاء على أى مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية، وإعادة الإنضباط فى تلك الشوارع.

وخلال الاجتماع استعرض م. محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أهم ما يميز تطبيق "ذاكرة المدينة" الذى أطلقه جهاز التنسيق الحضارى بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذى يضم تعريفًا بالعديد من الشخصيات والأماكن بالقاهرة.

ودعا محافظ القاهرة المهتمين بالتعرف على ذاكرة مدينة القاهرة بأماكنها وشخصياتها إلى تنزيل التطبيق الموجود على الapp store، play store والاستفادة من المعلومات القيمة التى يقدمها التطبيق.

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن المشروع يتضمن ثلاث مبادرات رئيسية: “عاش هنا” الذي يوثق الأماكن التي عاش بها رموز ورواد مصر في مختلف المجالات من خلال لوحات عليها “باركود” يحوي السير الذاتية والمعلومات التوثيقية، و”حكاية شارع” للتعريف بقصص الأسماء التي أُطلقت على أشهر الشوارع، عبر لوحات تعريفية بمختلف المحافظات، و”المباني ذات القيمة” التي توثق المباني المعمارية المتميزة، والحفاظ عليها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أن التطبيق يُتيح للمستخدم أثناء مروره بمناطق تحتضن هذه المبادرات، تلقي إشعارات وتنبيهات حول الأماكن، والرموز، أو المباني ذات القيمة، ما يعزز من معرفة المواطن بتاريخ محيطه الحضري

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