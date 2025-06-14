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محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية والمشهد الحسينى (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

 

إبراهيم صابر يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية

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رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  ود. محمد الخطيب استشارى المشروع، وعدد من قيادات المحافظة.
شملت الجولة منطقة المشهد الحسينى، والمعز، وباب النصر، والجمالية، وخلف مسجد الحاكم.

 

 

تطوير القاهرة التاريخية مشروع قومى

 

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الإنتهاء من المشروع، ورفع نسب التنفيذ فيه بإعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع المشروع تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة للطرق الداخلية للمشروع لاستمرارية الحفاظ عليها.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأكد محافظ القاهرة وجود فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

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