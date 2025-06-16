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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77 %

محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77 %

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالبا وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالبا وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ % .


وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ %. وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .


وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس من هنا
 

 

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90,1٪

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة



 

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