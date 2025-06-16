محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77 %
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالبا وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالبا وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ % .
وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ %. وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .
وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس من هنا .
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