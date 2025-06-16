محافظ القاهرة: الدولة تولى اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لوضع الرؤية الشاملة للأنشطة ومساهمات شركاء التنمية والجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية " معًا.. بالوعي نحميها " التى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

شهد الاجتماع د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ومها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، ومديرى مديريات الخدمات بمحافظة القاهرة.

المبادرة الرئاسية (معًا بالوعي نحميها)

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية (معًا بالوعي نحميها)، وهى المبادرة التي تدعمها السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية لتعزيز وعي المرأة وتمكينها وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية إيمانًا أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة والنهوض بها إيمانًا بدورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة، بصفتها شريكا أصيلا وفاعلًا في صياغة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة وحمايتها لا يقتصر على منحها الفرص، بل يتطلب العمل الجاد على تعزيز الوعي وتهيئة بيئة داعمة تضمن لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، وتحقق مشاركتها الفعالة في الحياة العامة وصنع القرار، ومن هذا المنطلق، تسعى المحافظة إلى الارتقاء بالمرأة وتطويرها في خطط المحافظة التنموية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لعقد ندوات وورش عمل تستهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة في جميع القطاعات، وتمكين المرأة اقتصاديًا عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات للسيدات من مختلف الفئات،وتصحيح الصورة الذهنية للمرأة في الإعلام والمجتمع، من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى التمكين المؤسسي من خلال دعم تولي المرأة للمناصب القيادية داخل الجهاز التنفيذي والإداري للمحافظة، وتشجيع المشاركة السياسية

والمجتمعية للمرأة في المجالس المحلية القادمة، إلى جانب التصدي للعنف والتمييز عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والقانوني للمرأة المعنَّفة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تعزيز وعي المرأة مسؤولية جماعية تبدأ من التخطيط إلى التنفيذ، وتحتاج إلى تنسيق وتكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والمجتمع

المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والقيادات المحلية، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم هذه الجهود،

وتسخير جميع إمكاناتنا لإنجاحها، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة في أحيائنا ومدننا ومراكزنا.

وثمن محافظ القاهرة دور المجلس القومي للمرأة على جهوده المتواصلة لتعزيز الدور الحقيقي لمشاركة المرأة، وكذلك كافة المبادرات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة طبقًا لأجندة المجلس، مؤكدًا أن محافظة القاهرة كانت وستظل نموذجًا في دعم المرأة وتمكينها، فنجاحنا الحقيقي يقاس بمدى ما نتيحه لها من فرص، وما نحققه من إنصاف وعدالة ومساواة في مختلف مجالات الحياة.

وفي نهاية الاجتماع قامت المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بمنح درع المجلس لمحافظ القاهرة.

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