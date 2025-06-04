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أخبار مصر

محافظ القاهرة يهنئ موظفي الديوان العام بعيد الأضحى

محافظ القاهرة يهنئ
محافظ القاهرة يهنئ موظفى الديوان العام بعيد الأضحى، فيتو
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هنأ د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة العاملين بإدارات الديوان العام للمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

 

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وطالب محافظ القاهرة العاملين باستمرار بذل الجهد لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة والتقى بعدد من المواطنين، وقدم لهم التهنئة بالعيد،، كما قام بالاستماع لطلبات عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجى، وراجع الأوراق الخاصة بطلباتهم وأصدر تأشيراته لحلها على الفور.

ووجه محافظ القاهرة العاملين بالمركز بتقديم كافة التيسيرات لسرعة حل مشاكل المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المركز الذي تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الديوان العام للمحافظة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين د إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيد الأضحي المبارك

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