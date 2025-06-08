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محافظ القاهرة يوزع الحلوى والألعاب على الأطفال خلال زيارته للحديقة الدولية

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المواطنين احتفالهم بعيد الأضحى المبارك في الحديقة الدولية بمدينة نصر، ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

 

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استمرار رفع درجة الاستعداد بالحدائق لاستقبال المواطنين، رافقه خلالها اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات، وألغت الإجازات طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء، وشبكة وأعمدة الإنارة، والطرق والممرات والأسوار، وصيانة دورات المياه،  ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

 

كما وجه محافظ القاهرة باستمرار توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

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