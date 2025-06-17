إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

مقر الموساد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجارات تدوي في هرتسليا عقب هجوم صاروخي إيراني، ومحاولات تصدي الدفاعات الإسرائيلية له، البعض رجح أن يكون الصاروخ الإيراني قد استهدف مقر الموساد، الذي يقع في هرتسيليا، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

لحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا



وذكر موقع إيران بالعربية، المعني بالشأن الإيراني، أن مقطع الفيديو المتداول يظهر لحظة استهداف مبنى الموساد في هرتسليا، قائلة: "كان هدفًا دقيقًا لهجوم صاروخي"

لحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا، فيتو



وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" إلى أنه بدأت منذ لحظات مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر إخبارية، ويأتي هذا الهجوم في إطار الرد على ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

وأكدت مهر أن "هذه المرحلة الجديدة من الهجمات تأتي في سياق التصعيد المستمر في المنطقة، وصواريخ الحرس الثوري الإيراني تجتاز بنجاح طبقات متعددة من الدفاعات الإسرائيلية"

مقر الموساد في هرتسليا، فيتو



كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه رصد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد بين الجانبين، وذكر الجيش في بيان له "أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التصدي للتهديدات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريًا لإزالتها".

30 صاروخًا إيرانيا تسقط على إسرائيل



الجدير بالذكر أن عدد الصواريخ الإيرانية، التي أُطلقت على إسرائيل، اليوم، بلغت 30 صاروخًا، سقط بعضها في مناطق متفرقة بوسط الأراضي المحتلة، بينها إصابة مباشرة لمبنى في مدينة هرتسليا، شمالي تل أبيب، ويرجح أنه مبنى الموساد، كما أُطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى، والقدس، ومناطق في الشمال والوسط، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة.

📹 مبنى الموساد في هرتسليا كان هدفًا دقيقًا لهجوم صاروخي pic.twitter.com/tbcLud2DPx — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 17, 2025

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" أنه قد سُمعت انفجارات ضخمة في هرتسليا، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط في منطقة "غوش دان"، القريبة من تل أبيب، مسببًا أضرارًا مادية.

وعلق رئيس بلدية هرتسليا قائلًا: "إن المدينة تعرضت لأضرار عدة بفعل القصف، وأن حافلة فارغة اشتعلت فيها النيران إثر إصابة مباشرة، من دون وقوع إصابات بشرية".

مقر الموساد في هرتسليا



كما أشارت بعض التقارير العسكرية للاحتلال الإسرائيلي إلى أن "ما بين 20 و25 صاروخًا إيرانيًا سقطوا على هرتسليا خلال هذا الهجوم"، وصفته القناة 13 العبرية بأنه "أكبر من الرشقات التي شهدتها إسرائيل في الليلة الأخيرة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب جنوب إسرائيل، خلال ساعات الليل، وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أنه قد سُمع دوي انفجارات في مناطق بالضفة الغربية، دون تحديد الجهة المسؤولة أو المواقع المستهدفة.

الخسائر الناتجة عن الهجوم الصاروخي قبل عدّة دقائق. pic.twitter.com/IU9yGiKV6f — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 17, 2025



الجدير بالذكر أن يقع مقر الموساد المركزي في منطقة جليلات، بالقرب من هرتسليا، شمال تل أبيب، ضمن ما يُعرف أحيانًا بـ رمات هاشارون، ويقع المقر في مجمع يضم وحدة 8200 التابعة لأمان (الاستخبارات العسكرية)، وغيرها من وحدات SIGINT والاستخبارات، مثل قاعدة جليلات حيث تتجمع عدة أجهزة استخبارات إسرائيلية.

وفي سبتمبر وأكتوبر 2024، أطلق حزب الله صواريخ حاولت ضرب المجمع، لكنها تم اعتراض معظمها بواسطة القبة الحديدية وديفيد سلينج.



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