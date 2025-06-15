الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

الشرطة الإيرانية،
الشرطة الإيرانية، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء يوم الأحد، باعتقال ما وصفته بـ"جاسوس رفيع المستوى" يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي.

اعتقال جاسوس رفيع المستوى فى إيران 

وحسب الإعلام الإيراني جرت عملية اعتقال الجاسوس الإيراني، أثناء محاولته الخروج من منفذ مدينة "بانه" الحدودية الواقعة في محافظة كردستان غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء "مهر" نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن "القوات المختصة تمكنت من توقيف عنصر رفيع المستوى تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي أثناء محاولته عبور الحدود في منطقة بانه".

عملية القبض على الجاسوس الإيراني جرت على يد المواطنين

وتابعت المصادر الأمنية "جاء هذا القبض بفضل يقظة المواطنين الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية فورًا، ما ساعد في إحباط مخطط هروب هذا الجاسوس".

ومدينة بانه تعد من المدن الحدودية المهمة على بعد نحو 20 كيلومترًا من نوار الحدود بين إيران والعراق.

صواريخ إيران تستهدف مصانع سلاح في حيفا وتضرر مبان ووقوع إصابات بتل أبيب

جيش الاحتلال يعلن بدء موجة ضربات جديدة على إيران

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جاسوس رفيع المستوى الموساد الجاسوس الإيراني ومدينة بانه

مواد متعلقة

الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيراني على يد الاحتلال

نتنياهو يزعم: نواجه تهديدا وجوديا من إيران ولن ننتظر هولوكوست نووية

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع الجالية المصرية في إيران

الأكثر قراءة

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيراني على يد الاحتلال

نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني، ونقل خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تهنئة العائدين من الحج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية