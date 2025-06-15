إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء يوم الأحد، باعتقال ما وصفته بـ"جاسوس رفيع المستوى" يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي.

اعتقال جاسوس رفيع المستوى فى إيران

وحسب الإعلام الإيراني جرت عملية اعتقال الجاسوس الإيراني، أثناء محاولته الخروج من منفذ مدينة "بانه" الحدودية الواقعة في محافظة كردستان غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء "مهر" نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن "القوات المختصة تمكنت من توقيف عنصر رفيع المستوى تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي أثناء محاولته عبور الحدود في منطقة بانه".

عملية القبض على الجاسوس الإيراني جرت على يد المواطنين

وتابعت المصادر الأمنية "جاء هذا القبض بفضل يقظة المواطنين الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية فورًا، ما ساعد في إحباط مخطط هروب هذا الجاسوس".

ومدينة بانه تعد من المدن الحدودية المهمة على بعد نحو 20 كيلومترًا من نوار الحدود بين إيران والعراق.

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