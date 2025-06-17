الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

انقلاب ميكروباص بـ 14 من مراقبي الثانوية العامة بأسيوط أثناء توجههم للجنة بسوهاج (صور )

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

شهد طريق أسيوط سوهاج الصحراوي منذ قليل انقلاب سيارة ميكروباص يقل 14 راكبا من مراقبي امتحانات الثانوية العامة قادمين من مركز الغنايم بمحافظة أسيوط لمراقبة الامتحانات بأحد المراكز بمحافظة سوهاج مما أدى إلى إصابة 4 من المراقبين وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الغنايم المركزي وخروج 10 مراقبين دون إصابات.

امتحانات الثانوية العامة 2025

 

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط سوهاج يقل 14 راكبا من مراقبي الثانوية العامة  قادمين من محافظة أسيوط  لمراقبة الامتحانات لمحافظة سوهاج.

 

 

إصابة 4 مراقبين ثانوية عامة في حادث تصادم بأسيوط 
 

 نتج عن الحادث إصابة 4 مراقبين بينهم 3 سيدات جميعهم من محافظة أسيوط وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الغنايم المركزي وجاري عمل الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة عضو بالنيابة العامة أثناء معاينته عقار أسيوط المنهار

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ووضع المراقبين تحت الرعاية لحين استكمال شفائهم وتحسن حالتهم الصحية وتولت نيابة أسيوط التحقيق في الواقعة. 

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