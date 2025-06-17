انقلاب ميكروباص بـ 14 من مراقبي الثانوية العامة بأسيوط أثناء توجههم للجنة بسوهاج (صور )

شهد طريق أسيوط سوهاج الصحراوي منذ قليل انقلاب سيارة ميكروباص يقل 14 راكبا من مراقبي امتحانات الثانوية العامة قادمين من مركز الغنايم بمحافظة أسيوط لمراقبة الامتحانات بأحد المراكز بمحافظة سوهاج مما أدى إلى إصابة 4 من المراقبين وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الغنايم المركزي وخروج 10 مراقبين دون إصابات.

امتحانات الثانوية العامة 2025

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط سوهاج يقل 14 راكبا من مراقبي الثانوية العامة قادمين من محافظة أسيوط لمراقبة الامتحانات لمحافظة سوهاج.

إصابة 4 مراقبين ثانوية عامة في حادث تصادم بأسيوط



نتج عن الحادث إصابة 4 مراقبين بينهم 3 سيدات جميعهم من محافظة أسيوط وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الغنايم المركزي وجاري عمل الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ووضع المراقبين تحت الرعاية لحين استكمال شفائهم وتحسن حالتهم الصحية وتولت نيابة أسيوط التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.