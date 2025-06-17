سقوط عشرات الشهداء والجرحى من منتظري المساعدات في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق منتظري المساعدات في خان يونس.

وقبل وقت سابق من اليوم أفاد موقع "واينت" العبري، بمقتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة.

وأفاد الموقع، بأن الرقيب نيفي لشم (20 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كان يعمل فيها.

وأكد "واينت" أنه في نفس الحادث أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة وأصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة.

ومساء أمس الإثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفاد بأن نائب قائد السرية الذي لقي مصرعه كان ضمن في كتيبة الهندسة 7086 "لواء جولاني" خلال معركة جنوب قطاع غزة.

الجندي القتيل يدعى تال موفشوفيتس

وذكر في بيان أن الجندي القتيل يدعى تال موفشوفيتس من قرية رعوت ويحمل رتبة "نقيب"، ويبلغ من العمر 28 عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقا في خان يونس.

وأعلنت القسام في بيان تفجير منزل كان يتحصن بداخله عدد من جنود الجيش الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت القسام أن عناصرها تمكنوا من تفخيخ المنزل بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار جرى إعدادها مسبقا، وتم تفجيرها عند دخول الجنود إليه.

وفي عملية موازية في ذات المنطقة، أوضحت الكتائب أن عناصرها بالتنسيق مع عناصر من "سرايا القدس"، استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما تمكنوا من قنص أحد الجنود ببندقية "الغول" القسامية محلية الصنع، وذلك في منطقة السناطي شرق البلدة.

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