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محافظ أسيوط: متابعة يومية للمراكز التكنولوجية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي لتلقي طلبات التصالح بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على إزالة كافة المعوقات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية الإسراع في معدلات الإنجاز بهذا الملف الحيوي.

التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين باستكمال المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح، تمهيدًا لاستلام نموذج 8، الذي يعد الخطوة الأخيرة في تقنين أوضاع المخالفات، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تخضع للمتابعة اليومية لضمان انتظام العمل بها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك في إطار تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

متابعة سير العمل بمنظومة التصالح داخل المراكز التكنولوجية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز تابعت سير العمل بمنظومة التصالح داخل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، يرافقه مدير المتابعة الميدانية، حيث تم الاطمئنان على مستوى الأداء، ومراجعة أعداد الملفات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ، مع التأكيد على سرعة تذليل أي عقبات تواجه المواطنين لإنهاء إجراءاتهم بما يخدم الصالح العام.

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وكان اللواء هشام أبوالنصر قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص عدد من خطوط الاتصال الساخنة بغرفة عمليات محافظة أسيوط لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام (114) أو (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى تلقي الصور والبلاغات عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، فضلًا عن إمكانية التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg.

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