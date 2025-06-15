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بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

انقلاب مكروباص بسوهاج
انقلاب مكروباص بسوهاج

شهد طريق الصحراوي الغربي بجهينة سوهاج انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكبا من مراقبي امتحانات الثانوية العامة قادمين من مركز الفتح بمحافظة أسيوط لمراقبة الامتحانات لمركز جهينة بسوهاج مما أدى إلى إصابة 6 من المراقبين وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفي جهينة المركزي وخروج 8 مراقبين دون إصابات.

امتحانات الثانوية العامة 2025


كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي به 14 راكب من مراقبي الثانوية العامة  قادمين من مركز الفتح بأسيوط  لمراقبة الامتحانات لمركز جهينة بسوهاج.

 

مما نتج عن إصابة عدد 6 من المراقبين بإصابات، وهم: السيد حامد محمود 50 عاما، ومحمد أحمد محمد حسانين 53 عاما، وفرحان أحمد رشيد 57 عاما، ومحمد حامد محمود 50 عاما، عبد الرازق عبد النعيم علي 54 عاما، وأحمد فرحان حجاب 45 عاما، وياسر محمد حامد 42 عاما، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جهينة المركزي وجاري عمل الإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

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