قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم لمدة 24 ساعة بسبب كسر خط رئيسي بمحطة أبو جندير

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حدوث كسر مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في خط السحب الصلب قطر 400 مليمتر بمحطة مياه أبو جندير، ما استلزم إيقاف المحطة بالكامل لمدة 24 ساعة، لبدء أعمال تغيير الخط بالكامل بهدف تحسين الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

المناطق المتأثرة بالعطل

ويؤدي توقف المحطة إلى ضعف الضغوط ببعض العزب التابعة لقريتي أبو جندير والغرق، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، وسيتم تغذية المناطق المتأثرة بشكل مؤقت من خلال مصدر بديل من محطة مياه العزب، حرصًا على تقليل تأثير الأعمال الجارية على المواطنين.

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين وأصحاب المخابز والعيادات تخزين احتياجاتهم مع ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الأعمال، والتواصل مع الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي في حالة الطوارئ القصوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.