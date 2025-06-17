الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق بالفيوم لمدة 24 ساعة بسبب كسر خط رئيسي بمحطة أبو جندير

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حدوث كسر مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في  خط السحب الصلب قطر 400 مليمتر بمحطة مياه أبو جندير، ما استلزم إيقاف المحطة بالكامل لمدة 24 ساعة،  لبدء أعمال تغيير الخط بالكامل بهدف تحسين الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.

 

المناطق المتأثرة بالعطل

ويؤدي توقف المحطة  إلى ضعف الضغوط  ببعض العزب التابعة لقريتي أبو جندير والغرق، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، وسيتم تغذية المناطق المتأثرة بشكل مؤقت من خلال مصدر بديل من محطة مياه العزب، حرصًا على تقليل تأثير الأعمال الجارية على المواطنين.

 

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وطالبت  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين  وأصحاب المخابز والعيادات تخزين احتياجاتهم مع ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الأعمال، والتواصل مع الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي في حالة الطوارئ القصوى.

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