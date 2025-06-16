أمن الفيوم يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية سنهور، دايرة مركز شرطة سنهور القبلية.

غموض في حادث مقتل شاب

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يتهور القبلية، يفيد بعثور الأهالي بقرية سنهور دائرة المركز علي جثة لشاب مقتولا بعيار ناري، وعلي الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين أنها جثة " حمادة.ش " في العقد الرابع من العمر، ومصاب بطلق ناري في الصدر، ومعه كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور، وصرح وكيل النيابة دفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلف إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري حول الواقعة، وضبط وإحضار الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.