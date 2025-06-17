كشف لغز مقتل شاب بطلق ناري في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم ، من كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر مقتول بطلق ناري، وملقى بجوار محول كهرباء بقرية سنهور القبلية، وتبين أنه يعمل في تجارة الزيت المحروق، وتخلص منه زميله بسبب خلافات مادية بينهما

غموض في حادث مقتل شاب

تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يتهور القبلية، يفيد بعثور الأهالي بقرية سنهور دائرة المركز علي جثة لشاب مقتولا بعيار ناري، وعلي الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين أنها جثة " حمادة.ش " في العقد الرابع من العمر، ومصاب بطلق ناري في الصدر، ومعه كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن " عمر.م.أ " 28 سنة، زميل المجني عليه، ومقيم بقريه أبو جنشو بمركز ابشواي، ويعمل معه في تجارة الزيت المحروق، ونشب بينهما خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة، واستل المتهم بسلاح ناري من بين طيات ملابسه، وأطلق عبارات تجاه المجني عليه فارداه قتيلا في الحال وتركه وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنهور، وصرح وكيل النيابة دفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلف إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري حول الواقعة، وضبط وإحضار الجاني.

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