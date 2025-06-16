حبس موظف مجلس مدينة أبشواي 4 أيام بتهمة التشهير بشخصيات عامة

قررت نيابة مركز أبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس مفتش مالي وإداري بمجلس مدينه أبشواي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التشهير بموظفين عموميبن وشخصيات عامة، عن طريق إنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم " الحريف المجهول".

حكاية حساب على فيسبوك

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن تحرير عدد من المواطنين 18 محضرا، يتضررون في شكواهم من شخص مجهول يستخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ينشر عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بهم، ما أصابهم بأضرار مادية وأدبية جسيمة، وبتكثيف البحث تم ضبط (عبد الحميد.أ.ع ) 38 عامًا، صاحب حساب الفيسبوك، ويعمل مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة أبشواي.

وتحرر المحضر رقم 8892 جنح أبشواي السابق قيده برقم 2702 إداري أبشواي لسنة 2025.

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