ضبط 13836 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في القليوبية

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود لمواجهة تهريب السلع المدعمة ومنع بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

لبيعها أعلى من التعريفة، ضبط 13836 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء بالقليوبية

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء داخل المحافظة قدرها 13836 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة بيعها أعلى من التعريفة المقررة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وإشراف المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتكثيف تلك الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة من قِبل جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان توافر المواد البترولية، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية.

أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة المهندس حلمي مصطفى الزهري وكيل الوزارة - مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبصحبة محمد عبد الرحمن مدير عام الرقابة علي المواد البترولية بوزارة التموين، وأمل عبد القوي وكيلة مديرية تموين القليوبية، ومفتشي إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بحملة مكبرة بناحية مركز طوخ ومصنع مسطرد 1 و2 لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.

حملة لضبط السولار والبنزين بالسوق السوداء بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 13836 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح منها، وذلك خلال عمل جرد لأحد المحطات التابعة لمركز طوخ، وتم تحرير محضر جنح بالواقعة وتبين أن المضبوطات هي:

- تجميع 10275 لتر سولار بغرض التربح.

- تجميع 3561 لتر بنزين 92 بغرض التربح.

بالإضافة إلى المرور على مصنع مسطرد لتعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة الغازات البترولية بتروجاس وعمل جشن عشوائي على أحد السيارات الخارجة من المصنع وتم عمل جشن عشوائي على المصنع وعلى محطة التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أهالي المحافظة بسرعة البلاغ حال رصد أي مخالفات، مؤكدا أن التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية أمرا هاما لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط تلك المخالفات بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية المواطنين من الاستغلال.

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