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المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجارفي المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم بالقليوبية:- "أحمد م م ي" ٤٥ سنة -  لا يعمل - العنوان ش داير الناحية مسطرد شبرا الخيمة ثان القليوبية، في الجناية رقم ١٤ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٥٢٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١ / ١ / ٢٠٢٥بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرین مخدرين "هيروين" - أحد مشتقات (الانديزول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

 وأكد النقيب كريم أحمد  معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية، بتوجهه لمكان المتهم بالطريق العام للتثبت من معلومة باتجاره في المواد المخدرة فأبصره مستقلا دراجة بخارية عكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية، فضبطه والدراجة، وبتفتيشه عثر معه علي عدد لفافة للهيروين و٤٠ كيسا لأحد مشتقات الانديزول ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين المحمول لتسهيله اتصالًا والدراجة لتسهيله انتقالًا.

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