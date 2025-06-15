محافظ القليوبية من غرفة عمليات لجان الثانوية العامة: الامتحانات تسير بسلاسة دون معوقات

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة عمليات لجان الشهادة الثانوية العامة المنعقدة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يرافقه مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، حيث يؤدي الطلاب اليوم مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

محافظ القليوبية من داخل عمليات لجان الثانوية العامة، الامتحانات تسير بسلاسة دون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية خلال جولته أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، تستوعب 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي معوقات.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي بلاغات أو استفسارات والتعامل معها فورًا لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منذ ساعات الصباح الأولى بدء انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي تبدأ اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء عبد اللطيف أبو الخير مستشار المحافظ للأزمات.

وأكد محافظ القليوبية متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما أكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة، فيتو

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة، فيتو

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة، فيتو

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