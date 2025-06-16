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رياضة

رباعية باريس سان جيرمان تعيد لـ سيميوني ذكريات أليمة

سيميوني
سيميوني

كأس العالم للأندية، عادل نادي أتلتيكو مدريد أسوأ نتيجة مني بها في عهد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بهزيمته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان، برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال الأندية.

وكانت المرة الأخيرة قبل مواجهة سان جيرمان التي تعرض فيها أتلتيكو لخسارة برباعية بيضاء يقود فيها سيميوني الفريق، أمام بنفيكا في ملعب "دا لوز" في لشبونة في الثاني في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

 

وسبق أن مني أتلتيكو الذي تولي  سيميوني مسئولية الفريق الفنية، منذ موسم 2011-12، بنفس الهزيمة في مرتين أخريين كانتا بدوري أبطال أوروبا وخارج أرضه وذلك أمام بايرن ميونخ في 21 أكتوبر 2020 وأمام بوروسيا دورتموند في 24 أكتوبر 2018.

وبهزيمته أمام سان جيرمان أمس يتذيل أتلتيكو المجموعة الثانية في مونديال الأندية من دون رصيد وبفارق الأهداف خلف سياتل ساوندرز الثالث، فيما يتصدر الفريق الفرنسي الترتيب بفارق الأهداف أمام بوتافوجو البرازيلي.

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