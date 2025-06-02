الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

عادل إمام
عادل إمام

أعرب المنتج والمخرج عصام إمام عن استيائه الشديد لما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام ودخوله المستشفى.

 

وقال شفيق الزعيم في تصريحات لـ “فيتو”: إن ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة، والزعيم بصحة جيدة، ولا نعلم من أين تصدر هذه الشائعات التي تحيط به.

 

وكانت صورة قد انتشرت باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي للزعيم عادل إمام وهو على فراش المرض.

 

 

 

 

الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"

وكان  قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" قد أعلن عن طرح فيلم وثائقي بعنوان "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، سيُعرض قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، وذلك في إطار الاحتفاء برموز الفن المصري.

ويتتبع الفيلم مسيرة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة خلال الأربعينيات، مرورًا ببداياته الفنية في مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم انطلاقته على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

كما يستعرض الفيلم المحطات الفارقة في مشواره، بدءًا من تألقه في الستينيات، وصولًا إلى صعوده كأيقونة سينمائية في السبعينيات والثمانينيات، ثم نجاحاته النقدية والجماهيرية في التسعينيات التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية جريئة.

كما يكشف الفيلم عن الجوانب غير الفنية في حياة "الزعيم"، مثل دوره السياسي والاجتماعي، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولة اغتياله بعد زيارته لأسيوط، مع عرض وثائق وتسجيلات نادرة تُبث لأول مرة.

 

ويُعد الفيلم إجابة على سؤال ظل يتردد لعقود: كيف حافظ عادل إمام على عرشه الفني لأكثر من نصف قرن؟، مقدّمًا شهادات حصرية وأرشيفًا مرئيًا يوثق إرث أحد عمالقة الفن العربي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل امام مرض عادل امام شقيق عادل إمام اخبار الفن

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية