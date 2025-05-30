أبطال شمس الزناتي 2 يصورون مشاهد الأكشن في الصحراء

يواصل صناع فيلم شمس الزناتي 2 تصوير عدد من مشاهد الأكشن الخاصة بالعمل، داخل الصحراء، وتجمع هذه المشاهد كل من الفنان محمد عادل إمام والفنان أحمد عبدالله محمود.

ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها أسرة العمل للديكور الأساسي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأ المخرج عمرو سلامة معاينة بعض أماكن التصوير، التي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك في الفترة السابقة.

أبطال شمس الزناتي

فيلم “شمس الزناتي - 2” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي.

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