الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبطال شمس الزناتي 2 يصورون مشاهد الأكشن في الصحراء

شمس الزناتي
شمس الزناتي

يواصل صناع فيلم شمس الزناتي 2 تصوير عدد من مشاهد الأكشن الخاصة بالعمل، داخل الصحراء، وتجمع هذه المشاهد كل من الفنان محمد عادل إمام والفنان أحمد عبدالله محمود.

ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها أسرة العمل للديكور الأساسي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأ المخرج عمرو سلامة معاينة بعض أماكن التصوير، التي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك في الفترة السابقة.

أبطال شمس الزناتي 

 فيلم “شمس الزناتي - 2” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمس الزناتى فيلم شمس الزناتي 2 محمد عادل إمام اسماء جلال

مواد متعلقة

بعد قرار استئناف التصوير، الأزمات تحاصر صناع "شمس الزناتي 2"

الأكثر قراءة

تعرف على عقوبة البلطجة ضد أنثى بواسطة مواد حارقة أو كاوية طبقا للقانون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بزيادة 229%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الخرفان في 20 عاما

بزيادة تصل لـ 210%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 20 عامًا

موعد أول مران لـ ريبيرو فى الأهلي

فيديو مرعب، طيار "تجمد" بين السحب بلا أكسجين ومعجزة أنقذته في اللحظة الأخيرة

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية