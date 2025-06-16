إعلام إيراني عن مصادر: هجمة الليلة مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة، بإطلاق القوات المسلحة دفعة جديدة من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

وقالت المصادر لوكالة "تسنيم" إن هجمة الليلة على الاحتلال الإسرائيلي مركبة تتضمن صواريخ ومسيرات، باتت فى طريقها إلى تل أبيب وحيفا.

نتنياهو محتال يخدع روؤساء أمريكا

فى وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "سنقاتل بشرف حتى آخر قطرة من دمائنا"، مضيفًا: "ستظهر قواتنا المسلحة للعالم أن مجرمي الحرب المختبئين في مخابئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم".

وأكد عراقجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مجرم حرب مطلوب للعدالة"، مضيفًا أنه "محتال خدع رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين على مدى نحو ثلاثين عامًا، وورّطهم في حروبه الخاصة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، والذي أدى إلى استشهاد "المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال"، يهدف إلى إفشال اتفاق كانت طهران وواشنطن على طريق التوصل إليه.

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "نتنياهو يخدع رئيسًا أمريكيًا جديدًا، ويعامل دافعي الضرائب الأمريكيين كحمقى"، محذرًا من أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل معاقبة الجبناء المختبئين في الملاجئ بتل أبيب، ولن يمروا من دون عقاب".

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