جيش الاحتلال يطالب الإيرانيين بمغادرة طهران فورا

طالب الجيش الإسرائيلي المواطنين الإيرانيين المتواجدين في المنطقة الثالثة بطهران بمغادرة المنطقة فورًا.

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن هذه الحرب لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن كافة الدول الملتزمة بالقوانين الدولية مطالبة بإدانة الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات.

وكانت وكالة تسنيم، أفادت اليوم الإثنين، بأن الحرس الثوري استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

الحرس الثوري يهدد باستخدام عدد أكبر من الصواريخ فرط صوتية في مهاجمة إسرائيل

وأكدت وكالة تسنيم أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة في الهجوم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الحرس الثوري بيانًا بشأن الموجة الثامنة من عملية الوعد الصادق 3.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت أنه تم إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجو- فضائية التابعة للحرس، قبل لحظات، وقد جاءت هذه الموجة أقوى وأشدّ من سابقاتها.

وجاء في البيان: “في هذه العملية، تم استهداف منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم، باستخدام أساليب حديثة، والاستفادة من قدرات استخبارية وتجهيزية متطورة، تم تعزيزها بجهود الشهداء باقري، سلامي، حاجي زاده، وسائر شهداء القوة الجو-فضائية للحرس، ما أدى إلى حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للعدو، لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.