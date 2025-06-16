الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، الحرب العالمية الثالثة علي الأبواب

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران واقتراب الحرب العالمية الثالثة ودخول قوى كبرى على خط النار وسيناريوهات الأيام المقبلة. 

 

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