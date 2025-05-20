المقاولون يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالمحافظات

اختبارات الناشئين، أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن بدء اختبارات قطاع الناشئين الخارجية لكرة القدم بجميع محافظات مصر للموسم الرياضي 2025 - 2026، من الخميس 25 مايو لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى 2018.

مواعيد اختبارات نادي المقاولون للناشئين بالمحافظات

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن في وقت سابق مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم 2025 بمقر النادي بالجبل الأخضر.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2025

تبدأ اختبارات الناشئين لنادي المقاولون العرب يوم الإثنين الموافق 26/5/2025 من الساعة 8 صباحًا، وجاءت المواعيد كالتالي:



أيام ( السبت/الإثنين/الأربعاء)

- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)



أيام (الأحد/الثلاثاء/ الخميس)

- الناشئين مواليد

(2011/2010/2009/2008/2007/2006)



مواعيد اختبارات مواليد 2005

ومن المقرر تحديد مواعيد اختبارات مواليد 2005 بعد الامتحانات الدراسية علمًا بأن اختبارات الناشئين تقام في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر- الجبل الأخضر- القاهرة.

وكان نادي المقاولون العرب ضم 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين بعد الانتهاء من الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي 2024، وجميع محافظات مصر في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة النادي لاكتشاف أفضل العناصر المميزة من اللاعبين الموهوبين.

عدد المقبولين من اختبارات المقاولون 2024

5 لاعبين لفريق 2011

14 لاعبًا لفريق 2012

9 لاعبين لفريق 2013

5 لاعبين لفريق 2014

28 لاعبا لفريق 2015

15 لاعبًا فريق 2016



وشملت الاختبارات لاعبين من عدة محافظات، منها: القاهرة، الجيزة،، بني سويف، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، أسوان.

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