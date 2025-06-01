أفشة يودع عمرو السولية بعد رحيله عن النادي الأهلي

حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة إلى زميله السابق في الفريق عمرو السولية بعد رحيل الأخير عن النادي.

أفشة يوجه رسالة إلى عمرو السولية

وكتب أفشة عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أبو ليلي مش مجرد لاعب كره عادي.. قائد حقيقي في الملعب، صناعة الأهداف وشخصية كبيرة جدا، هتوحشني يا أبو ليلي 7 سنين بلعب جنبك وبنكسب كل حاجة.. 19 بطولة وأجمل الذكريات إللى عمرها ما هنتنسي الرابونا والكور الطويله إللي بالمقاس ذكريات كبيرة وتاريخ كبير.. وداعا سوليه يحبك جدا".

فيما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو برنامج تدريب الفريق حتى موعد السفر إلى أمريكا الأربعاء المقبل.

وبات من المنتظر أن يتدرب الأهلي في السادسة مساء اليوم ثم يخوض الفريق مرانه غدا على فترتين صباحا ومساء قبل العودة للمران في السادسة مساء الثلاثاء ومنح الفريق راحة سلبية من التدريبات الأربعاء وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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