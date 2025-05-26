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رياضة

انطلاق اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد

اختبارات المقاولون
اختبارات المقاولون

اختبارات الناشئين، بدأت اليوم أولى أيام اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد، حيث شهدت عملية استقبال اللاعبين تنظيمًا مميزًا. 

 وعملت إدارة نادي المقاولون على توفير حافلة لنقل اللاعبين من بوابة النادي، إلى ملاعب الاختبارات، وتوزيع اللاعبين على لجان الاختبارات المكونة من 4 مدربين ومدرب حراس مرمى وأخصائي إصابات ملاعب وإداري، حيث يخوضون اختبارًا مدته 20 دقيقة مقسمة على شوطين، بهدف اختيار أفضل المواهب.

وتستمر الاختبارات يوميًا من الساعة 8 صباحًا لجميع الفئات العمرية، بدءًا من مواليد 2018 حتى 2005.

الفئات العمرية
 البراعم: من مواليد 2018 حتى 2012
 الناشئين: من مواليد 2011 حتى 2006

المواعيد 
-أيام ( السبت/الإثنين/الأربعاء )
- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

-أيام ( الاحد/الثلاثاء/ الخميس )
الناشئين مواليد 
(2011/2010/2009/2008/2007/2006)

وستضاف اختبارات يوم الجمعة المقبل 30 مايو للفئات العمرية للبراعم
مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

تقام اختبارات المقاولون تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، والكابتن محمد محمود مشرف قطاع البراعم، والدكتور إبراهيم البطل مشرف مدربي حراس المرمى، والكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري، يسعى النادي لاكتشاف أفضل المواهب الشابة للموسم الجديد.

وتقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر - الجبل الاخضر - القاهرة بسعر 150 جنيها للمتقدم. 

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