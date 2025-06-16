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محافظات

القبض على موظف بمجلس مدينة أبشواي في الفيوم بتهمة التشهير

حبس، فيتو
حبس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم  القبض على مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة أبشواي، لاتهامه بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" واستخدمه  في السب والتشهير بموظفين ومعلمين وشخصيات عامة.

حكاية حساب علي فيسبوك

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن تحرير عدد من المواطنين  18 محضر،  يتضررون في شكواهم من شخص مجهول يستخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  ينشر عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بهم، ما أصابهم بأضرار مادية وأدبية جسيمة، وبتكثيف البحث تم ضبط (عبد الحميد.أ.ع ) 38 عامًا، صاحب حساب الفيسبوك،  ويعمل مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة أبشواي.

 

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وتحرر المحضر رقم 8892 جنح أبشواي السابق قيده برقم  2702 إداري أبشواي لسنة 2025.

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