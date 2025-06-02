الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بمناسبة حلول عيد الأضحى

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بعيد الأضحي

 استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور القس أندريه زكى  رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

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 وأكد محافظ القاهرة أن هذه المناسبات تظهر المعدن الحقيقي الذي يمثل النسيج الوطني للمصريين، وهو الترابط والتضامن والتآلف الذي يجمع الجميع، ويحمي بلادنا ويصون أمنها واستقرارها.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى. 
وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية واصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن.
وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة  بعيد الأضحى المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى.
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك، مشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

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