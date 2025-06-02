الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظ القاهرة يفتتح بازار القاهرة الخامس بالحي العاشر

بازار القاهرة، فيتو
بازار القاهرة، فيتو
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افتتح  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة الخامس.. أهلًا بالعيد" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ٢ حتى ٤ يونيو الجاري.

 

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وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا بالعيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كافٍ لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأشار محافظة القاهرة إلى وجود رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلًا بالعيد لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من ١٠٠ عارض من ومنتجات وزارتي التموين، والزراعة  وجهاز الخدمة الوطنية، والأسر المنتجة يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، واللحوم، والسلع الغذائية وملابس العيد والمساحيق عالية الجودة، والأحذية بأسعار تنافسية.

كما يضم البازار عددًا كبيرًا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

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