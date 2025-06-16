"يوميات وافد في الأزهر"، باكورة إنتاج الفضائية المصرية والتليفزيون المصري

تستعد القناة الفضائية المصرية لتقديم باكورة إنتاجها برنامج "يوميات وافد في الأزهر"، ويتناول البرنامج في إطار وثائقي حياة الطلبة الوافدين والمبعوثين للدراسة بالأزهر الشريف، وكليات ومعاهد جامعة الأزهر المختلفة بداية من حياتهم داخل مسكنهم في القاهرة ومدينة البعوث الإسلامية، وداخل الكليات المختلفة التي يدرسون وترددهم علي الجامع الأزهر، ودروس ومقارئ حفظ القرآن الكريم وممارسة هوايتهم المفضلة ورحلاتهم للأماكن السياحية والتاريخية والترفيهية التي يفضلونها ويترددون عليها

وحديثهم في البرنامج عن وسطية العلوم الشرعية والأزهرية بعيدا عن التطرف والتشدد إلى جانب العلوم المختلفة كما يتحدث الطلبة المبعوثين عن شيوخهم وأساتذتهم وزملائهم وارتباطهم بمصر كما يتناول البرنامج نبذة عن حياتهم في بلادهم قبل المجيء إلي مصر وعملهم وأسرهم والجهود الكبيرة التي قاموا بها ليتم قبولهم للدراسة بالازهر الشريف.

البرنامج من اخراج سعد محمد وفكرة رئيس التحرير علي عثمان وإشراف المخرج خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية والدكتورة لمياء سمير مدير عام البرامج واشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري ويذاع البرنامج كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة ولقاء الشيخ الشعراوي علي شاشة القناة الفضائية المصرية.

يذكر أن الحلقة الواحدة في البرنامج تستغرق شهر كامل للتصوير مع الوافد الأزهري ما بين جامعة الأزهر ومدينة البعوث والجامع الأزهر والأماكن التي يترددون عليها في مصر وأجري البرنامج لقاءات مع د نهلة الصعيدي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للوافدين بجامعة الازهر والتي تحدثت عن حجم الجهود التي تبذل لدعم الطلبة الوافدين ومؤتمر صناعة الصالحين

الذي كان بوتقه للقاء خريجي الأزهر من الطلبة المبعوثين من دول العالم المختلفة البرنامج سجل مجموعة من الحلقات مع طلبة من ماليزيا وبنجلاديش وليبيا وغينيا وغيرها من الدول المختلفة

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